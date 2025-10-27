ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた全体練習に参加し、公式会見に出席した。大谷は「（打撃の）状態的には少しずつ上がってきていると思う。毎回毎回いい打席をもちろん目指しているが、相手も素晴らしい投手だし、必ずしもそういうわけにはいかない。事前の準備と打席に入る前の心構えと、一打席一打席大事にしたい」と話した。ドジャースは、敵地でのワー