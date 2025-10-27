２５日、朝鮮・平壌の中朝友誼塔で、中国人民志願軍抗米援朝出国作戦７５周年を記念し献花式を行う中朝両国の関係者ら。（平壤＝新華社配信）【新華社平壤10月27日】中国人民志願軍抗米援朝出国作戦75周年に当たる25日、中朝両国は一連の記念行事を共同で開催し、志願軍烈士の偉大な功績を深くしのんだ。２５日、中国人民志願軍抗米援朝出国作戦７５周年を記念し献花された朝鮮・平壌の中朝友誼塔。（平壤＝新華社配信）２５日、