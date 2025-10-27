南シナ海で26日、アメリカ海軍のヘリコプターと戦闘機が相次いで墜落しました。乗組員は全員、救助されたということで、当局が墜落の原因を調べています。アメリカ太平洋艦隊によりますと、南シナ海で26日午後、アメリカ軍の原子力空母「ニミッツ」から飛び立った海軍のヘリコプターが南シナ海で墜落し、その30分後には同じ空母から飛び立った別の戦闘機が南シナ海で墜落しました。いずれも通常任務中で、乗組員は全員、捜索隊に救