アメリカのトランプ大統領が27日夕方、来日します。天皇陛下との会見に臨むほか28日には、高市総理大臣と日米首脳会談を行います。マレーシアで国際会議に出席したトランプ大統領は27日午前、日本に向け飛び立ちました。来日はおよそ6年ぶりで第2次トランプ政権発足後初めてです。27日は天皇陛下と会見し、28日は高市総理と日米首脳会談を行うほか、拉致被害者家族らとの面会や高市総理とともに、空母ジョージ・ワシントンを訪問す