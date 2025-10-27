ものまね芸人のキンタロー。が、26日放送のテレビ東京系バラエティー番組『ポケモンとどこいく！？』に登場し、人気キャラ・タロのコスプレ姿を披露すると、ネット上で話題となっている。【写真】酷すぎる…目が怖い『ポケモン』タロちゃん姿のキンタロー。アニメで次回、初登場するタロだが、キンタロー。は原作ゲームでも見せたタロの仕草を完コピ。番組共演者に近づくとMCの松丸亮吾が「元の距離に戻ってもらっていい？」