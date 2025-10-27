ソフトバンクは27日、支配下6選手と育成選手2人に対して、来季の契約を結ばないことを通達した。支配下は板東湧梧投手（29）、浜口遥大投手（30）、村田賢一投手（24）、川口冬弥投手（26）、宮崎颯投手（25）、牧原巧汰捕手（23）。今季、育成選手から支配下に昇格したばかりの川口、宮崎と、2年目の村田、5年目野手の牧原巧には、球団は育成での再契約を打診した。育成選手ではマルコ・シモン外野手（21）、加藤晴空捕手