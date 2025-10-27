◇スコットランド・プレミアリーグ（2025年10月26日英国・エディンバラ）首位ハーツが2位セルティックとの首位攻防戦を3―1で制し、勝ち点差を8に広げる貴重な勝利を挙げた。開始8分にオウンゴールで先制すると、4分後に追いつかれたものの、後半7分と10分に連続ゴール。リーグ4連覇中の王者を振り切り、開幕から9試合という序盤戦ながら優勝争いで優位に立った。スコットランドのトップリーグは、いずれもグラスゴーを