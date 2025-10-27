大分トリニータ サッカーJ2・大分トリニータは27日、アウェーでロアッソ熊本と対戦し、1ー0で勝利しました。 勝ち点35で並び、残留争いを繰り広げる熊本との直接対決に臨んだトリニータ。 前半はチャンスを生かせず、お互いに無得点で折り返します。 試合が動いたのは後半27分でした。三竿のコーナーキックを岡本が頭で押し込み先制点を奪います。 トリニータは