ドジャースは２６日（日本時間２７日）、本拠地ドジャースタジアムで練習。ブルージェイズとのワールドシリーズ・第４戦に先発する大谷翔平投手が、練習後に会見を行った。大谷は第１戦、敵地で浴びた「Ｗｅｄｏｎ’ｔｎｅｅｄｙｏｕ（お前は必要ない）」の大合唱について問われ、「素晴らしかったと思います。僕の妻がすごく大好きなチャントなので。いじられました。個人的には良かった」と笑いを誘った。また、緊張