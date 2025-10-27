【小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記】 10月27日連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は10月27日、マンガ「小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記」の連載を「竹コミ！」にて開始する。 本作は、マンガ・凱子包氏、構成・藤島真ノ介氏、原作・小鳥屋エム氏による作品。主人公・カナリアが騎鳥と呼ばれる