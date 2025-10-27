9mm Parabellum Bullet¤¬¡¢Ì¾ºå¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¡Ø9mm Parabellum Bullet presents¡ÖRe-actⅠ¡×¡Ù¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§9mm Parabellum Bullet¡¢·ëÀ®Æü¤Ë²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ç¹ï¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸¤­ÍÍÌµÆó¤ÎÆ»¤òÆÍ¤­¿Ê¤à21¼þÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ï3·î1Æü¤ËÌ¾¸Å²° ¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¢3·î8Æü¤ËÂçºå BIGCAT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢2009Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Øact I¡Ù¤ò¡ÈºÆ¹½ÃÛ¡É¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½ºß¥â