上司の話の聞き方に問題があると、部下の自己正当化が止まらなくなることがあります（写真：mits／PIXTA）成果を出す管理職に共通する一番の資質は「リーダーシップ」だと言われる。正しいリーダーシップとは何か。どうすれば、リーダーシップを発揮し、部下を育てチームの成果を最大化できるのか。外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、前回に