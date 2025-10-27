株式会社エディアは10月27日、PlayStation初期を代表する3D対戦格闘ゲーム「闘神伝」シリーズの現行機移植を発表しました。2026〜2027年度の発売を目指して開発が進められ、30周年を迎える本作が令和の時代に再びよみがえります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「闘神伝」は、1995年1月にタカラ（現・タカラトミー）から発売されたPlayStation用の3D対戦格闘ゲーム。それまで主流だった2D格闘を踏襲しつ