Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞オンラインミーティングすることができず、PR案件を断った美月。気落ちしたまま帰宅したようですが……。美月と向き合いたくても、美代もこれまでのことがあって思い切ることができないんですね……。2人がこれ以上すれ違ってしまわないといい