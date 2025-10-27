元NMB48本郷柚巴の3rd写真集（12月10日発売）より、先行カット第3弾として、これまで誰も見たことがない「圧倒的ゆずボディ」を解放した衝撃カットが公開された。 ■寝起きのすっぴん姿も初公開！ 少し曇り空のバンクーバーの朝、ホテルの部屋で寝起きの彼女を撮影。グラビアの撮影を始めてから、すっぴん姿を見せるのは初めて。そしてここまでのセクシーなカットも世界初公開となる。 また、港で楽しげない