【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが、自身初のアジアツアーのアンコール公演『2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’ ENCORE in JAPAN』を、10月25日・26日に満員のさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）にて開催。これにより、2025年5月からアジア各地域を巡ってきたツアーは、アンコール公演を含め、計10都市で約16万人を動員し終了