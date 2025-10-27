１０月２７日の北海道内は、上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、暴風や急な強い雨などに警戒が必要です。２７日朝の札幌中心部。たくさんの落ち葉が舞いました。 ２７日の道内は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、昼過ぎから２８日にかけて暴風や落雷、急な強い雨などに注意・警戒が必要です。道北の日本海側では最大瞬間風速３５メートルの暴風が予想されていて、雨は横殴りの降り方に