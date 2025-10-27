これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、糸魚川市に大雨注意報が出ているほか、沿岸部の各地に強風・波浪注意報が発表されています。 28日(火)にかけて、竜巻などの突風や落雷に注意ください。 ◆27日(月)これからの天気 断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、カミナリを伴うこともありそうです。 とくに、夕方以降は雨脚が強まるところがある見込みです。