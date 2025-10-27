27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1080円高の5万420円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万337.36円に対しては82.64円高。出来高は2万9211枚となっている。 TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比55.5ポイント高、現物終値比5.02ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50420