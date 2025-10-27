長崎市の主要地方道で27日、軽ワゴン車が普通乗用車に追突する事故がありました。 27日午前7時20分頃、長崎市の主要地方道長崎南環状線の「唐八景トンネル」内で、戸町方向に進行していた軽ワゴン車が普通乗用車に追突しました。 警察によりますと、この事故で軽ワゴン車を運転していた30代の男性が肩に痛みを訴え病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 事故当時、トンネル内では渋滞が発生してい