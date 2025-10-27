音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、英「iFi audio」ブランドから、Bluetoothトランシーバー「UP Travel（アップ・トラベル）」を2025年10月24日に発売。機内エンターテイメントの音質も向上させるハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）で音楽再生を楽しめる。送信（TX）/受信（RX）両モードを搭載し、送信モードではワイヤレスヘッドホンなどで機内エンターテイメントを楽しめるほか、受信モード