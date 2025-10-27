きのう、投開票が行われた宮城県知事選挙は、現職の村井嘉浩氏が参政党の応援を受けた新人を僅差でかわし、6選を果たしました。宮城県知事選挙は開票の結果、現職の村井嘉浩氏（65）がおよそ34万票を獲得し、和田政宗氏ら新人4人を破り、6回目の当選を果たしました。和田氏は自民党の元参院議員ですが、神谷代表が4度県内入りするなど、参政党の全面的な応援を受けて猛烈な追い上げを見せ、およそ1万6000票差まで迫りました。6回目