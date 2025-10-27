住宅でモバイルバッテリーなどが燃え、住人が病院に運ばれました。きのう午後10時半ごろ、静岡県浜松市の住宅でモバイルバッテリーなどの家電製品が燃える火事がありました。火は20分ほどで自然に消えましたが、部屋の壁の一部やモバイルバッテリー、エアコンなどが焼け、住人の女性1人が煙を吸って病院に運ばれました。火事は住人が外出中に発生し、警察はモバイルバッテリーから出火した可能性もあるとみて、火の出た原因を調べ