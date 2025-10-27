■Dリーグ ラウンド1開幕戦（25日、26日トヨタアリーナ東京）スクリーム 53.0ー47.0  ロイヤルブラッツ【写真を見る】EXILE NAOTO率いる平均年齢17歳・LDHスクリームが涙の初勝利「やばい、やばいぞ」新ルールで6季目開幕【Dリーグ】6季目を迎えた世界最高峰のプロダンスリーグDリーグ、2025ｰ26シーズンがトヨタアリーナ東京で開幕した。今季から新たに2チームが加わり16チームが参加。8チームずつが「BLOCKHYPE」と「B