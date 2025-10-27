18年前に神戸市で山口組系暴力団の総長が殺害された事件で、現場の指揮役の男が逮捕されました。組織犯罪処罰法違反の「組織的な殺人」の疑いで逮捕されたのは、特定抗争指定暴力団神戸山口組系幹部の勢昇容疑者（76）です。勢容疑者は2007年5月、組織の活動として神戸市中央区の路上で、山口組系暴力団の後藤一男総長（当時65）を刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。これまでに殺害の実行者ら13人が逮捕されていますが、