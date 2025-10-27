２７日午前１０時頃、東京都港区港南の工事現場で「不発弾らしき物が出た」と作業員から１１０番があった。警視庁高輪署幹部によると、作業員が重機で地面を掘削した際、長さ約５０センチ、直径約３０センチの不発弾のような物が見つかった。同庁や自衛隊が安全性の確認などを進めている。現場はＪＲ高輪ゲートウェイ駅から北東に約３６０メートルの東海道新幹線の高架脇。ＪＲ東海によると、同新幹線は東京―品川駅の一部区間