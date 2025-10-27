【ブンデスリーガ】フランクフルト 2ー0 ザンクトパウリ（日本時間10月25日／ヴァルトシュタディオン）【映像】急加速→右足ダイレクトシュートリーグ戦6試合ぶりのゴールとはならなかった。フランクフルトの日本代表MF堂安律が試合終了間際に迎えた決定機が話題を集めている。日本時間10月25日にフランクフルトはホームでザンクトパウリと対戦。堂安律は日本代表での起用法と同じく右WBで出場し、サイドで起点となってチャン