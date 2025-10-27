アメリカのトランプ大統領は27日午前、マレーシアで日本に向かう政府専用機に乗り、27日午後に日本に到着する予定です。プレスセンターが入っているホテルから、フジテレビ国際取材部・千田淳一記者が中継でお伝えします。トランプ大統領はマレーシアの空港で盛大に見送られた後、いつものように拳を掲げ、専用機に乗り込んでいます。11時30分現在、日本に向かっているトランプ大統領は27日夕方到着し、天皇陛下との面会に臨みます