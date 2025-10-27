トランプ大統領の来日を控え、警視庁は最大で1万8000人態勢で、都内の駅などの警備にあたっています。警視庁は27日午前、都心のターミナル駅で不審物などの検索を行いました。トランプ大統領の来日を受け、警視庁は訪問先や宿泊先を中心に最大で1万8000人を動員し、24時間態勢で警備を行うことにしています。今回の警備では単独でテロを実行する「ローンオフェンダー」への対策を強化し、犯行の未然防止のためSNS上の情報収集など