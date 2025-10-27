山と一体となった「緑のラブレター」＝６日、相模原市緑区相模原市緑区の旧藤野町エリアの象徴として親しまれている野外アート作品「緑のラブレター」の修繕費を市が募っている。設置から３６年が経過して劣化が進行していた。市はクラウドファンディング（ＣＦ）型ふるさと納税を採用し、寄付を呼びかけている。同作品は県が主導した「藤野ふるさと芸術村構想」の一環で設けられた野外作品の一つ。山中腹の骨組みにシート張っ