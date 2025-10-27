【モデルプレス＝2025/10/27】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」では12月25日、人気K-POPアイドルが総出演する韓国の音楽祭「2025 SBS歌謡大典」を国内独占で生配信される。【写真】Stray Kids、肉体美際立つライブ衣装姿◆韓国音楽祭「2025 SBS歌謡大典」生配信決定「SBS歌謡大典」は、毎年クリスマスシーズンに韓国の地上波放送局「SBS」が開催しており、TV最高視聴率5.1％を記録すると同