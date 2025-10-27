【モデルプレス＝2025/10/27】女優の川口春奈が、11月8日放送のフジテレビ系土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（21時〜）に出演決定。新作『あなた博物館』で番組初主演を務める。【写真】「silent」で共演した目黒蓮を祝福する川口春奈◆川口春奈「世にも奇妙な物語」で初主演今回は、おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇妙な物語』が35周年を迎え、土