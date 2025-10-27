【モデルプレス＝2025/10/27】俳優の福本莉子（ふくもと・りこ／24）となにわ男子の高橋恭平（たかはし・きょうへい／25）がW主演を務める連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」が、10月31日（金）午後11時よりWOWOWにて放送・配信スタートする。インタビュー前編では、お互いの印象や撮影エピソード、現場で流行っていたことなどについて語ってくれた。【写真】福本莉子＆高橋恭平、制服姿で密着◆福本莉子＆高橋恭平W