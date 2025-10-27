匿名掲示板「2ちゃんねる」開設者であるひろゆきこと実業家の西村博之氏が2025年10月26日にXを更新し、SNS上で拡散されている社民党副党首の大椿ゆうこ氏の街頭演説について言及した。「高市首相へのヤジは的確なヤジ」「自分へのヤジは邪魔」事の発端となったのは、24日の衆参両院の本会議での高市早苗首相の所信表明中に野党席からヤジが飛び交い、物議を醸したこと。このヤジ問題について大椿氏は同日にXで「真面目に聞いている