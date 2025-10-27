寒気の影響は29日(水)頃まで続き、北海道は平地でも雪。昼間も空気が冷たく感じられ、朝晩の冷え込みが強まりそう。天気は短い周期で変わり、31日(金)から11月1日(土)にかけては太平洋側で大雨のおそれ。28日は北海道で雪31日は九州〜関東で大雨のおそれ明日28日(火)も西高東低の気圧配置が続き、山陰から東北の日本海側は雨の降る所が多いでしょう。北海道は日本海側を中心に平地でも雪が降り、積もる所やふぶく所もありそうで