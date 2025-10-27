大河ドラマ「べらぼう」第41回は「歌麿筆美人大首絵」。吉原遊廓は公認の遊廓として怖い者なしのイメージがありますが、当初はそうではありませんでした。私娼の湯女（風呂屋女）が吉原の強力なライバルだったのです。寛永年間に三浦浄心によって記された『見聞集』（別名・慶長見聞集）には町ごとに「風呂」屋があったとのこと。その風呂屋には鐚銭１５銭・２０銭ほどで入ることができました。風呂屋には艶かしい「湯女」