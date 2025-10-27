ソフトバンクは２７日、宮崎颯投手、川口冬弥投手、村田賢一投手、牧原巧汰捕手に来季の契約を結ばないことを通告した。宮崎と川口は今季中に支配下登録されたばかり。村田は２年目、牧原巧は５年目のシーズンを終えた。４人とも育成選手としての再契約を打診され、返答は保留。育成からの再出発と他球団での現役続行を目指す道の両方を視野に入れている。