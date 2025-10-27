京都ハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家による手づくり作品の展示・販売イベント「京都ハンドメイドマルシェ2025」を開催します。開催日時は2025年12月6日(土)・7日(日)の2日間、会場は京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場です。今回で9回目の開催となり、2日間合計で約1,000ブースが出店予定です。 京都ハンドメイドマルシェ2025  「京都ハンドメイドマルシェ2025」は、全国のハンドメイド