◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）前走の毎日王冠で２着だったホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、本番に向け順当に上積みがある。１週前追い切りは２２日に美浦・Ｗコースで実施。離れた目標にした僚馬が動きすぎたため実質的に単走となったが、５ハロン６５秒６―１１秒４の好タイムをマークしラストの伸びも上々。手綱をとった岩田康