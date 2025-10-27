前橋ONSEN・ガストロノミーツーリズム実行委員会が、ウォーキングイベント「第6回ONSEN・ガストロノミーウォーキングin前橋・赤城スローシティ」の参加者を募集します。開催日は2026年1月24日(土)で、2025年11月上旬より募集が開始されます。今回は2025年10月10日にリニューアルオープンしたGunma Flower Park＋をスタート／ゴールに、赤城山南麓エリアの大自然と食を楽しみます。 第6回ONSEN・ガストロノミーウォーキングin