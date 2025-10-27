ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた全体練習に参加し、公式会見に出席した。大谷は「由伸の登板に関しては本当に素晴らしかったと思いますし、これだけ素晴らしい打線を相手に、あれだけの投球をしてくれたのはチームメートとしてほこらしい。すばらしい打線を相手に投げるときは自分のパフォーマンスを出さないと抑えられないと、大前提としてあると思う。準