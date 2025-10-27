食楽web 2007年に東麻布で生まれた焼菓子店『菓子工房ルスルス』。看板商品の「鳥のかたちクッキー」は、その名の通り、小さな鳥たちがずらりと並んだ愛らしいひと缶です。 姉妹で営む小さな工房ながら全国に多くのファンを持つ人気店。浅草の古民家を改装した。店舗には、どこか懐かしさと温もりがあり、訪れる人をやさしく包み込みます。 缶を開けて、同封された折り紙にクッキーを取り出すと、まさに空