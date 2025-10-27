サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！心あたたまるクリスマスにぴったりな、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にした「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」も発売されます☆ サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」サンリオ「ハローキ