Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、23日から第4話〜第6話が配信された。第6話では5組のX（元恋人）の組み合わせと交際期間、破局からの期間が明らかになり、ホカンス生活が終了。10人は石垣島でのバカンスへと向かう。【写真】初回から女性メンバーが大号泣参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ