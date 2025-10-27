リトアニア首相は遺憾の意リトアニア国防省は2025年10月23日、ロシア軍の航空機2機が同国領空に侵入したと発表しました。【画像】かなり多い？ これが、領空侵犯したロシア機です侵入した機体はSu-30戦闘機とIl-78空中給油機で、カリーニングラード地域からリトアニア領内へ約700メートル侵入しました。侵入していた時間は17秒間とされています。空中給油訓練中の誤った侵入であった可能性も指摘されていますが、ここ数か月