劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』（24日より公開中）の公開を記念して、『ゾンビィだョ！全員集合！ゾンビランドサガプロジェクト、その未来のために！語りつくす公開記念舞台挨拶 in 東京』が26日、新宿・バルト9にて開催された。イベントには声優を務めた宮野真守（巽幸太郎役）、本渡楓（源さくら役）、田野アサミ（二階堂サキ役）、種田梨沙（水野愛役）、河瀬茉希（紺野純子役）、衣川里佳（ゆうぎり役）、