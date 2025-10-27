男児2人がはねられる事故が起きた交差点＝27日午前、札幌市白石区27日午前8時10分ごろ、札幌市白石区南郷通の交差点で「歩行者と事故を起こした」と軽自動車を運転していた20代女性から110番があった。北海道警によると、横断歩道を渡っていた小学校低学年とみられる男児2人が直進してきた車にはねられ、搬送された。いずれも意識はあるという。白石署が詳しい状況を調べている。道警によると、現場には信号があり、女性にけが