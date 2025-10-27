日本学術会議総会であいさつする小野田内閣府特命相（左）＝27日午前、東京都内日本学術会議を来年10月に特殊法人化する法が成立して以降、初めての学術会議総会が27日に東京都内で開かれ、小野田紀美・内閣府特命担当相が冒頭のあいさつで「法人化は独立性、自律性を抜本的に高めることにより、（学術会議の）機能強化を図るものだ」と強調した。学術会議を国から切り離して特殊法人化する新法は先の通常国会で6月11日に成立