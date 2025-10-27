クマの目撃や被害が相次ぐ秋田県では秋田市の中心部・千秋公園でもクマが目撃され、対応が続いています。警察によりますと、JR秋田駅からおよそ600メートルの距離にある秋田市の千秋公園では25日から26日の朝にかけてクマの目撃が相次ぎました。このため秋田市は公園への立ち入りを規制し、米ぬかとはちみつを混ぜたものが入った捕獲用のおり1基を設置しています。これまでに反応はなく周辺での目撃情報も途絶えています。「恐ろし