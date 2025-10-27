とちぎテレビ 教職員の不祥事が相次いでることを受け、栃木県教育委員会の中村 千浩教育長は２４日、不祥事の根絶に向けたメッセージを県内すべての公立学校に通知しました。 メッセージでは、栃木県の教育が危機的状況にあり教職員の倫理観とプロ意識が問われているとし「自らの行動を律する規範意識を再構築すること」、「風通しの良い学校組織を築きリスクを未然に防ぐこと」、それに「研修や自己研鑽を重ね